La Vuelle e il flop del ‘super Consorzio’ Ecco perché Valli ha deciso di mollare

Andrea Valli si è dimesso, attribuendo la decisione al fallimento del progetto del Super Consorzio, avvenuto durante un’assemblea di questa stagione. La scelta è stata comunicata ufficialmente e riguarda il crollo delle aspettative su questa iniziativa. La decisione segue il risultato negativo delle trattative e delle negoziazioni condotte negli ultimi mesi. Nessun altro dettaglio è stato reso pubblico riguardo alle motivazioni personali o ad altri aspetti legati alla decisione.

La verità vera delle dimissioni di Andrea Valli sta nel fallimento del progetto a cui si era lavorato con un’assemblea tenutasi quest’inverno: quello del Super Consorzio. Illustrato dall’amministratore delegato Dalla Salda, che lasciava intravedere un cambiamento di rotta, si basava sulla forte volontà dello stesso Valli di farsi affiancare da un paio di figure, già all’interno del consorzio, per formare un gruppo ristretto di imprenditori che gli assomigliassero, ovvero con risorse importanti da investire e la passione per il basket. Non li ha trovati. Oriano Valentini, proprio in un’intervista col nostro giornale, aveva detto "io ci sono" ma se la passione certamente non gli manca, probabilmente non possiede altrettanta forza economica per riuscire da solo a sostenere Valli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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