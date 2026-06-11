Il Consorzio tutela Morellino di Scansano conferma la propria guida e si prepara ad affrontare le difficoltà di un mercato in evoluzione. La gestione attuale proseguirà con l’obiettivo di mantenere la qualità e la reputazione del prodotto, mentre si affrontano le sfide legate alla competitività e alle dinamiche di mercato. La comunicazione ufficiale sottolinea che, nonostante le complicazioni, sono stati raggiunti alcuni obiettivi fondamentali nella tutela e promozione del vino.

Continuità alla guida del Consorzio tutela Morellino di Scansano e uno sguardo rivolto alle sfide di un mercato sempre più complesso. L’assemblea dei soci ha eletto il nuovo CdA che guiderà la denominazione nel triennio 2026-2029, confermando alla presidenza Bernardo Guicciardini Calamai, dell’azienda ’Massi di Mandorlaia’, al suo terzo mandato consecutivo. Ad affiancarlo saranno i vicepresidenti Alessandro Fiorini della ’Cantina Vignaioli di Scansano’ e Simone Castelli di ’Podere 414’. Il nuovo consiglio rappresenta l’intera filiera produttiva del Morellino che oggi può contare circa 200 soci e circa 1.500 ettari vitati, dei quali si stima che il 30% sia coltivato con metodo biologico. Il nuovo CdA è così rappresentanto, per la categoria degli imbottigliatori, da Bernardo Guicciardini Calamai, Alessandro Fiorini, Simone Castelli e Giuseppe Mantellassi (Mantellassi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consorzio tutela Morellino: "Contesto complicato ma obiettivi raggiunti"

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