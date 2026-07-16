Airbnb ha confermato la disponibilità a incontrare il Comune e il sindacato. Il Sunia Firenze ha commentato che gli affitti brevi hanno ridotto il numero di case sul mercato. Il segretario generale del sindacato ha affermato che gli inviti non si rifiutano mai, ma non sono state ancora comunicate le condizioni per l'incontro.

Fabio Seggiani, segretario generale Sunia Firenze, Airbnb si dice disponibile a sedersi a un tavolo con Comune e il suo sindacato. Accetterete l’invito? E a quali condizioni? "Gli inviti non si rifiutano mai. Siamo disponibili a ragionare sul tema dell’abitare, che va affrontato nella sua complessità altrimenti non si va da nessuna parte. Ho letto le dichiarazione dei vertici della piattaforma, e secondo me bisogna partire da un dato: gli affitti brevi hanno avuto un effetto moltiplicatore sulla crisi abitativa, che era già pesante. Le locazioni turistiche hanno aumentato gli sfratti: molti proprietari di casa, appena scadeva un contratto a lungo termine, invece di rimettere la propria abitazione sul mercato della residenzialità hanno preferito l’affitto breve. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Sunia apre al big americano: "Sì al tavolo, ma gli affitti brevi hanno tolto case dal mercato"

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