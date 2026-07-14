affitti le case ci sono ma restano vuote una su quattro rimane sfitta e si preferiscono locazioni brevi

Una casa su quattro rimane vuota, mentre crescono le locazioni brevi. Nei lidi ravennati, gli affitti arrivano a 19,5 euro al metro quadro, contro i 11-12 nel centro storico e i 5,6 nella zona nord. In un anno, le tariffe sono aumentate mediamente del 5,8 per cento.

Fino a 19,5 euro al metro quadro per affittare casa nei lidi ravennati che scendono a 11-12 nel centro storico e crollano a 5,6 nella parte nord del Comune (Sant’Alberto): il tutto con una crescita media del 5,8% in un anno. Un affitto a Ravenna, trovandolo, parte da un minimo di 400 euro per i monolocali, per arrivare a 480-600 euro per i bilocali, mentre le stanze singole partono da 300 euro al mese, al netto delle spese accessorie e delle utenze. Il tutto mentre – in attesa del Piano Casa del Governo - una casa su 4 resta vuota. Il mercato delle locazioni a Ravenna si trova ad affrontare una fase di profonda contrazione dell’offerta a fronte di una domanda che resta altissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Perché le case nei borghi restano vuote L'errore fatale che fanno tutti

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