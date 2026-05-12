Case vacanze le associazioni tornano alla carica | Gualtieri contro gli affitti brevi non servono poteri speciali
Le associazioni di settore hanno ribadito che non è necessario ricorrere a poteri speciali o a una riforma costituzionale per regolamentare il mercato degli affitti brevi. La posizione è stata espressa in risposta a proposte di intervento che prevedevano strumenti straordinari per gestire le case vacanze, con particolare attenzione alla situazione nella capitale.
Non servono i poteri speciali e quindi una riforma costituzionale per normare il mercato degli affitti brevi, a Roma. E’ questa, in sintesi, l’obiezione che una decina di realtà cittadina, come il Forum del Terzo Settore e il Gruppo romano regolamentazione affitti brevi (GRoRAB), hanno rivolto al.🔗 Leggi su Romatoday.it
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