Case vacanze le associazioni tornano alla carica | Gualtieri contro gli affitti brevi non servono poteri speciali

Le associazioni di settore hanno ribadito che non è necessario ricorrere a poteri speciali o a una riforma costituzionale per regolamentare il mercato degli affitti brevi. La posizione è stata espressa in risposta a proposte di intervento che prevedevano strumenti straordinari per gestire le case vacanze, con particolare attenzione alla situazione nella capitale.

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