Piscina l’attesa è finita Folla alle ex Casermette per il taglio del nastro | Un sogno che si avvera

Dopo vent’anni di attese, la piscina è stata inaugurata questa mattina alle ex Casermette, con una grande partecipazione di pubblico. La cerimonia ha visto il tradizionale taglio del nastro, accompagnato da entusiasmo tra gli spettatori. Presenti rappresentanti delle istituzioni e cittadini, tutti riuniti per l’apertura di una struttura che è stata al centro di molte attese e discussioni negli ultimi anni. La giornata si è conclusa con un invito a immergersi nelle acque della nuova piscina.

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"Pronti a tuffarvi?". Si attendeva da due decenni questo invito quando si parlava di piscine a Macerata. Tra ritardi e imprevisti questa volta il "bagno" è stato della folla che ha celebrato l’apertura del nuovo impianto natatorio di viale Pagnanelli, nel cuore del polo scolastico dell’ex Saram. Un luogo dei ricordi dove fino al 1996 sorgeva la caserma "Armando di Tullio", e per un periodo il comando provinciale della Guardia di Finanza prima della ricostruzione post sisma. Ora a sorgere è un’infrastruttura moderna, progettata con percorsi pedonali dedicati e rampe studiate per l’abbattimento delle barriere architettoniche. "Un orgoglio – ha...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piscina, l’attesa è finita. Folla alle ex Casermette per il taglio del nastro: "Un sogno che si avvera" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tutto pronto per il taglio del nastro della nuova piscina a Viserba: una festa per tutta la cittàLa giornata inaugurale sarà anche l’occasione per scoprire una parte del rinnovato Parco don Tonino Bello, i cui lavori sono alle battute conclusive... "Spettacolo meraviglioso. Il sogno che si avvera""Al Santa Petronilla, centro diurno e residenziale per ragazzi con disabilità, in questo ultimo anno ha iniziato a serpeggiare un ambizioso sogno:...