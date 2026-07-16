Un sentiero che collega la Cordillera è stato reso accessibile grazie a un rifugio gestito da volontari. I ricavi derivanti dall’attività del rifugio vengono destinati a sostenere progetti educativi e di formazione nelle vicinanze di La Paz. La struttura funge da punto di riferimento per escursionisti e contribuisce a finanziare iniziative locali. Il rifugio si trova lungo il percorso montano che attraversa la catena montuosa.

«LA CORDILLERA». Grazie al Rifugio orobico, gestito dai volontari dell’associazione, proventi dell’attività. a progetti educativi e di formazione vicino a La Paz. Ci sono montagne che sembrano lontanissime tra loro. Eppure, da qualche anno, il Monte Alben e l’altopiano boliviano condividono lo stesso sentiero. Grazie al Rifugio Monte Alben, gestito dai volontari dell’associazione di promozione sociale La Cordillera, i proventi dell’accoglienza e della ristorazione sostengono progetti educativi e di formazione a migliaia di chilometri di distanza. È una storia che parte dalle Orobie e arriva fino alle Ande, passando per le mani di decine di giovani che hanno scelto di costruire un ponte di solidarietà. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Sentiero del Mare | Pipa

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Il sentiero che unisce. Grazie al Rifugio orobico, gestito dai volontari dell’associazione, proventi dell’attività. a progetti educativi e di formazione vicino a La Paz. ecodibergamo.it

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