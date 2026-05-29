A Savignano si svolge BiodiversityFest, con il tema 'Il Parco che unisce'. L’evento propone un pomeriggio dedicato alla natura, con laboratori, incontri pubblici, cibo sostenibile e attività per tutte le età. La manifestazione si svolge nel parco locale e coinvolge cittadini, associazioni e professionisti del settore. Sono previsti spazi per approfondimenti sulla biodiversità e iniziative di sensibilizzazione ambientale. L’obiettivo è promuovere la partecipazione comunitaria e la tutela del patrimonio naturale.

Un pomeriggio di natura, comunità, biodiversità, laboratori, cibo sostenibile e incontri aperti a tutti. Domenica, il Parco Ecologico Rubicone ospiterà ’Il Parco che unisce’, appuntamento conclusivo del BiodiversyFest 2026, il festival diffuso che per tutto il mese di maggio ha coinvolto la Romagna con eventi dedicati all’ambiente, alla cultura ecologica e al rapporto tra persone e territorio. L’iniziativa si realizza con il supporto, la collaborazione e il contributo di Unica Reti, che mette a disposizione l’area del Parco, le infrastrutture e gli allestimenti necessari allo svolgimento delle attività, contribuendo in modo concreto allo sviluppo di un luogo dedicato alla biodiversità, all’educazione ambientale e alla comunità del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - BiodiversityFest a Savignano, ’Il Parco che unisce’

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