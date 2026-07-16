Un video diffuso sui social mostra il segretario del Pd di Ercolano mentre brinda in pizzeria con un uomo noto come ex narcos, condannato per associazione camorristica e passato per la latitanza. La scena è avvenuta dopo le elezioni amministrative di fine maggio, durante una festeggiamento. Il partito ha deciso di commissariare il circolo locale in seguito alla diffusione del video.

Sconquasso nel Pd di Ercolano. Un video sui social ritrae il segretario del Pd, Antonello Cozzolino, che festeggia in pizzeria la vittoria elettorale di fine maggio alle amministrative in compagnia dell’ex narcos Natale Saurino, in passato latitante e condannato per associazione camorristica. Lo pubblica la testata NapoliToday, e in poche ore deflagra il caso politico. Il segretario provinciale dem Francesco Dinacci e quello regionale Piero De Luca commissariano il partito. “Le immagini e le frasi circolate in queste ore su Ercolano sono incompatibili con i nostri valori”. La neo sindaca Antonella Garzia viene colpita dalle polemiche e dice: “È doveroso fare piena luce ai riferimenti di quel video e alla presunta “scommessa da pagare”, non bisogna sottovalutare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il segretario del Pd di Ercolano festeggia con l’uomo del clan la vittoria alle elezioni. I dem commissariano il circolo

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