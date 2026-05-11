Dopo la frase choc contro Israele è stato sostituito il segretario del Circolo 2 del Pd

Dopo una frase controversa rivolta a Israele, il segretario del Circolo 2 del Partito Democratico è stato sostituito. Lo scorso aprile, lo stesso esponente aveva attirato l’attenzione delle cronache per un commento inserito in un discorso più ampio, che aveva suscitato reazioni di sdegno. La vicenda ha portato a un cambio nella guida del circolo locale.

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