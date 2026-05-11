Dopo la frase choc contro Israele è stato sostituito il segretario del Circolo 2 del Pd
Dopo una frase controversa rivolta a Israele, il segretario del Circolo 2 del Partito Democratico è stato sostituito. Lo scorso aprile, lo stesso esponente aveva attirato l’attenzione delle cronache per un commento inserito in un discorso più ampio, che aveva suscitato reazioni di sdegno. La vicenda ha portato a un cambio nella guida del circolo locale.
Lo scorso aprile era salito alla ribalta delle cronache nazionali per un commento – inserito all’interno di un discorso più ampio – che aveva fatto gridare allo scandalo. Quella frase: “Israele è uno Stato illegittimo e terrorista e va annientato” ha portato il suo autore – Michele Gamba.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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