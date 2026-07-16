il riordino atteso da anni tre palazzi e un giardino fra triante e san giuseppe

Notizia in breve

Il piano di riordino per l’area tra viale Europa e via Lazio è stato approvato. L’intervento riguarda tre edifici e un giardino, situati tra i quartieri Triante e San Giuseppe. L’area, incolta da molti anni, sarà soggetta a lavori di sistemazione e riqualificazione. La decisione mette fine a un’attesa di lunga data per un intervento di recupero e sviluppo della zona.