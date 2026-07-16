Il riordino atteso da anni Tre palazzi e un giardino fra Triante e San Giuseppe
Il piano di riordino per l’area tra viale Europa e via Lazio è stato approvato. L’intervento riguarda tre edifici e un giardino, situati tra i quartieri Triante e San Giuseppe. L’area, incolta da molti anni, sarà soggetta a lavori di sistemazione e riqualificazione. La decisione mette fine a un’attesa di lunga data per un intervento di recupero e sviluppo della zona.
Via libera al piano per sistemare la zona tra viale Europa e via Lazio, l’area incolta tra Triante e San Giuseppe da decenni in attesa di un intervento di riordino generale. L’amministrazione comunale ha adottato il piano attuativo denominato “Via Lazio – Viale Europa Comparto C-11“, primo passo per arrivare all’approvazione del progetto che trasformerà quello spazio verde, che tocca anche via Marsala, realizzando in circa metà dell’area disponibile un nuovo complesso residenziale con 3 palazzi e nell’altra porzione un giardino pubblico per il quartiere. Il progetto è stato presentato in Comune dal consorzio volontario “Comparto 11“, che riunisce i diversi proprietari dei terreni coinvolti, in particolare una società immobiliare che ha la parte maggiore, per intervenire su un’area che complessivamente misura circa 13. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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