A San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino, una bambina di due anni è stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia. La vettura è stata condotta da una persona che stava cercando di uscire da un parcheggio, secondo quanto riportato. La bambina si trovava nei paraggi al momento dell’incidente e le sue condizioni sono state immediateamente molto gravi. Non ci sono ancora dettagli sulle cause precise dell’incidente o sulle circostanze che lo hanno provocato.

Tragedia a San Marzano di San Giuseppe, nel Tarantino. Una bambina di due anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto intorno alle 21.30 di ieri. La piccola si trovava nei pressi dell'abitazione dei genitori quando un veicolo, che stava effettuando una retromarcia, l'avrebbe colpita e travolta. La famiglia è marocchina a alla guida dell'auto ci sarebbe stato un connazionale. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118. La ricostruzione La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove però è arrivata già priva di vita. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Bimba di due anni muore investita da un'auto in retromarcia: la tragedia a San Marzano di San Giuseppe

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