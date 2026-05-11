Una giornata da sogno fra palazzi e castelli da favola | ecco dove e quando

Domenica 24 maggio si terrà la XVI edizione della Giornata nazionale delle dimore storiche, un evento organizzato dall’Associazione delle dimore storiche italiane. Durante questa giornata, numerose residenze storiche saranno aperte al pubblico, offrendo l’opportunità di visitare castelli, palazzi e altre dimore di interesse storico e artistico distribuite in diverse regioni. L’iniziativa mira a far conoscere un patrimonio architettonico molto vasto e diffuso in tutto il paese.

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