Una giornata da sogno fra palazzi e castelli da favola | ecco dove e quando
Domenica 24 maggio si terrà la XVI edizione della Giornata nazionale delle dimore storiche, un evento organizzato dall’Associazione delle dimore storiche italiane. Durante questa giornata, numerose residenze storiche saranno aperte al pubblico, offrendo l’opportunità di visitare castelli, palazzi e altre dimore di interesse storico e artistico distribuite in diverse regioni. L’iniziativa mira a far conoscere un patrimonio architettonico molto vasto e diffuso in tutto il paese.
Domenica 24 maggio l’Associazione dimore storiche italiane (Adsi) Umbria celebra la XVI edizione della Giornata nazionale delle dimore storiche, l’evento annuale promosso dall’Adsi per far conoscere il più grande museo diffuso del nostro Paese, attraverso l’apertura di centinaia di residenze in.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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La luna è #quasiSparita sono sveglio prima dell'alba, anche questa notte ti ho lasciato prima di perderti al canto del gallo. La sua musica mi rende triste perché in un suono si può perdere un sogno. Ora ho solo una giornata per tornare da te. #unTemaAlGiorn x.com
Sono andato in vacanza con la mia migliore amica INFP in Italia...una volta. UNA VOLTA. reddit