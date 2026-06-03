Italia zimbello all'estero per un post prima del Lussemburgo | In viaggio Pesa l'assenza ai Mondiali
La nazionale italiana di calcio è stata oggetto di migliaia di commenti di scherno diventando zimbello all'estero, dopo un post del suo account ufficiale che lanciava la vigilia dell'amichevole col Lussemburgo: "In viaggio". Tutti prendono in giro gli azzurri per l'assenza ai Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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