Italia zimbello all'estero per un post prima del Lussemburgo | In viaggio Pesa l'assenza ai Mondiali

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nazionale italiana di calcio è stata oggetto di migliaia di commenti di scherno diventando zimbello all'estero, dopo un post del suo account ufficiale che lanciava la vigilia dell'amichevole col Lussemburgo: "In viaggio". Tutti prendono in giro gli azzurri per l'assenza ai Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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