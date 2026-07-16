Durante un summit societario a quattro si è verificato un acceso confronto tra il presidente e il direttore tecnico. Al centro della discussione, il superamento del budget, con il presidente che ha accusato il direttore di non saper leggere i numeri. La tensione si è intensificata con insulti tra i due, e la discussione ha portato alla fine del ciclo di gestione precedente. La telefonata di Alfredo Amadei a un altro dirigente ha accelerato le decisioni.

Non è stata solo l’infuocata telefonata fatta da Alfredo Amadei a Doriano a mettere fine al brevissimo ciclo Tosi-Vacondio. Lunedì mattina, come scritto ieri, durante il summit societario a quattro (Amadei, Salerno, Vacondio e Tosi) c’è stato un durissimo scontro tra il presidente e il direttore tecnico. Tosi aveva appena finito di raccontare della telefonata ricevuta da Amadei junior e della decisione di lasciare, quando Salerno è intervenuto deciso. "Ha ragione Alfredo. Ti avevamo detto che il budget era di 6 milioni e tu ne hai già spesi 8", le parole del presidente. Pronta la risposta di Tosi: "Non è la verità. Hai i fogli in mano, non sai neanche leggere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il retroscena: durante il summit societario. "Budget sforato, ha ragione Alfredo»: "Non sai leggere i numeri» . Match di offese tra Doriano e Carmelo

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