“Ace, devo cambiare Bare perché se no.”. Con queste parole Cristian Chivu ha chiesto a Francesco Acerbi di accomodarsi di nuovo in panchina al minuto 89 di Inter – Parma, quando era già tutto pronto per la festa. E la “colpa” è di Nicolò Barella, che nonostante il 21esimo scudetto ormai in tasca e la festa già iniziata, ha litigato a più riprese con Mariano Troilo, difensore del Parma. E a raccontarlo è lo stesso Barella, quando subito dopo la sostituzione, ha spiegato tutto a Marcus Thuram in panchina, come è emerso dalla Dazn Bordocam. “Sai cosa mi ha detto? Stai zitto bobo che sei fuori dal Mondiale. Ma se manco sanno chi è in Argentina!”, ha detto Barella al compagno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sai cosa mi ha detto? Sei fuori dal Mondiale”: Barella litiga in campo, Chivu lo sostituisce e chiede scusa ad Acerbi. Il retroscena

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