Ferrari ha sforato il budget cup? C’è un dato che spaventa Mercedes

Ferrari ha superato il limite di budget previsto, secondo alcune fonti. Questa situazione potrebbe portare a conseguenze legali o sanzioni, anche se non sono state ancora ufficializzate. La notizia ha suscitato preoccupazione in casa di un’altra scuderia, che potrebbe modificare la propria strategia tecnica durante la stagione per mantenere il vantaggio. La competizione tra i team si fa più complessa, con possibili ripercussioni anche sul fronte delle decisioni sportive e regolamentari.

La rincorsa della Ferrari riapre i giochi per il mondiale e innesca una guerra anche politica. Il team tedesco potrebbe cambiare in corsa strategia tecnica per difendere il primato. Andrea Kimi Antonelli e George Russell guidano le gerarchie per la vittoria del titolo grazie alla superiorità della Mercedes W17. La vettura inglese ha dominato la prima parte di mondiale, ma ha lasciato per strada numerosi punti a causa di guasti tecnici e difficoltà di assetto. In questa fessura si inserisce la Ferrari. La SF-26 ha mostrato una netta progressione, spinta da un Charles Leclerc ritrovato e da un Lewis Hamilton rigenerato dopo il deludente 2025. Le vittorie rosse a Barcellona e Silverstone hanno acceso lo scontro tra i direttori sportivi. 🔗 Leggi su Sportface.it

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