Il Pronto Soccorso Pediatrico del Goretti è stato rinnovato con nuovi spazi a tema acquario, sostituendo le pareti tradizionali con decorazioni di pesci, colori e creature marine. L’obiettivo è rendere l’ambiente più accogliente e rassicurante per i bambini in attesa. La trasformazione mira a ridurre lo stress e l’ansia durante le visite di emergenza pediatricica, offrendo un’esperienza più confortevole e coinvolgente per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Pesci, colori e creature marine prendono il posto delle pareti impersonali, trasformando l’attesa in un viaggio dentro un acquario immaginario. Il Pronto Soccorso Pediatrico dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina cambia volto grazie al progetto di umanizzazione promosso e interamente finanziato dall’associazione Alessia e i suoi Angeli APS, inaugurato il 16 luglio 2026. L’obiettivo dell’intervento è rendere più accoglienti gli spazi destinati ai bambini, offrendo ai piccoli pazienti e alle loro famiglie un ambiente capace di attenuare il disagio e la paura legati al ricovero e alle cure. Il nuovo progetto di Alessia e i suoi Angeli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il Pronto Soccorso Pediatrico del Goretti diventa un acquario: nuovi spazi a misura di bambino

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