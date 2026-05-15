Hospice Pediatrico quasi 11 milioni per il nuovo edificio a misura di bambino famiglia e cura

È stato stanziato un finanziamento di quasi 11 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo hospice pediatrico. La struttura sarà pensata come un ambiente che offre assistenza medica e supporto, ma anche un luogo di accoglienza e conforto per bambini, adolescenti e le loro famiglie. L’obiettivo è creare uno spazio che risponda alle esigenze di cura, ma anche di umanità e calore, in modo che possa diventare un punto di riferimento per chi affronta percorsi di malattia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui