Hospice Pediatrico quasi 11 milioni per il nuovo edificio a misura di bambino famiglia e cura
È stato stanziato un finanziamento di quasi 11 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo hospice pediatrico. La struttura sarà pensata come un ambiente che offre assistenza medica e supporto, ma anche un luogo di accoglienza e conforto per bambini, adolescenti e le loro famiglie. L’obiettivo è creare uno spazio che risponda alle esigenze di cura, ma anche di umanità e calore, in modo che possa diventare un punto di riferimento per chi affronta percorsi di malattia.
Quasi 11 milioni di euro per costruire un luogo che non sarà soltanto una struttura sanitaria, ma una casa di cura, accompagnamento e vita per bambini, ragazzi e famiglie. Il nuovo Hospice Pediatrico dell’Azienda Ospedale Università Padova sorgerà in via Falloppio, dove oggi si trovano alcuni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
FILIPPO ED EMMA: DALL'HOSPICE PEDIATRICO AI SUCCESSI UNIVERSITARI | 07/01/2026
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