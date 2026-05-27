Il pronto soccorso pediatrico più accogliente e a misura di piccoli pazienti

Da padovaoggi.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il nuovo pronto soccorso pediatrico è stato ristrutturato con un focus sull’accoglienza e la tecnologia, grazie a un progetto di umanizzazione delle cure sostenuto dalla Fondazione Salus Pueri e da Intesa San Paolo, in collaborazione con Cesvi. L’obiettivo è creare un ambiente più adatto ai bambini, migliorando le condizioni di accoglienza e la qualità delle prestazioni sanitarie. La struttura si presenta ora più moderna e pensata per rispondere alle esigenze dei piccoli pazienti.

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Il nuovo pronto soccorso pediatrico è diventato più accogliente, più tecnologico e soprattutto a misura dei piccoli pazienti grazie al progetto di umanizzazione delle cure della "Fondazione Salus Pueri" sostenuta anche da Intesa San Paolo che ha scelto, in collaborazione con Cesvi, di rendere più. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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