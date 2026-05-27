Il pronto soccorso pediatrico più accogliente e a misura di piccoli pazienti
Il nuovo pronto soccorso pediatrico è stato ristrutturato con un focus sull’accoglienza e la tecnologia, grazie a un progetto di umanizzazione delle cure sostenuto dalla Fondazione Salus Pueri e da Intesa San Paolo, in collaborazione con Cesvi. L’obiettivo è creare un ambiente più adatto ai bambini, migliorando le condizioni di accoglienza e la qualità delle prestazioni sanitarie. La struttura si presenta ora più moderna e pensata per rispondere alle esigenze dei piccoli pazienti.
Il nuovo pronto soccorso pediatrico è diventato più accogliente, più tecnologico e soprattutto a misura dei piccoli pazienti grazie al progetto di umanizzazione delle cure della "Fondazione Salus Pueri" sostenuta anche da Intesa San Paolo che ha scelto, in collaborazione con Cesvi, di rendere più. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Pronto Soccorso Pediatrico a colori dono di ABIO Grosseto, Umanizzazione Pittorica di Sally Galotti
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Pronto soccorso pediatrico, a Siena “quasi 12mila accessi l’anno e personale dedicato per 24 ore”A Siena, il pronto soccorso pediatrico registra circa 12 mila accessi all’anno e dispone di personale dedicato disponibile 24 ore su 24.
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