Il pronto soccorso pediatrico più accogliente e a misura di piccoli pazienti

Notizia in breve

Il nuovo pronto soccorso pediatrico è stato ristrutturato con un focus sull’accoglienza e la tecnologia, grazie a un progetto di umanizzazione delle cure sostenuto dalla Fondazione Salus Pueri e da Intesa San Paolo, in collaborazione con Cesvi. L’obiettivo è creare un ambiente più adatto ai bambini, migliorando le condizioni di accoglienza e la qualità delle prestazioni sanitarie. La struttura si presenta ora più moderna e pensata per rispondere alle esigenze dei piccoli pazienti.