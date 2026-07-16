Il primo ministro britannico Starmer augura ogni bene a entrambe le squadre per la finale della Coppa del Mondo soprattutto alla Spagna dopo che il n 10 ha chiesto un’indagine sullo striscione dell’Argentina

Il governo britannico ha espresso supporto alla Spagna per la finale della Coppa del Mondo, augurando buona fortuna alle squadre. Inoltre, ha chiesto alla FIFA di avviare un’indagine sulla condotta dei giocatori dell’Argentina, in seguito a un episodio riguardante uno striscione. Il primo ministro ha anche commentato che la sua attenzione è rivolta principalmente alla squadra spagnola per la partita di domenica.

2026-07-16 14:10:00 Il web non parla d’altro: Il governo del Regno Unito ha appoggiato le richieste rivolte alla FIFA di indagare sulla condotta dei giocatori dell’Argentina dopo l’uscita dell’Inghilterra dalla Coppa del Mondo e ha sottolineato il suo sostegno alla Spagna nella finale di domenica. Diversi membri della squadra di Lionel Scaloni – tra cui il difensore del Manchester United Lisandro Martinez e Cristian Romero del Tottenham – hanno esposto uno striscione dopo la vittoria per 2-1 dell’Argentina ad Atlanta con la scritta: “Las Malvinas son Argentinas” che significa che le Falkland sono argentine. Le Isole Falkland sono un territorio occupato dalla Gran Bretagna nell’Oceano Atlantico meridionale su cui l’Argentina continua a rivendicare la sovranità. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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