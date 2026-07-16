Un narratore ha letto e raccontato il primo libro dell’Odissea, un poema di almeno 2.000 anni fa. L’evento si è svolto in un ambiente pubblico e si rivolgeva a un pubblico interessato alla letteratura antica. La lettura è stata proposta come introduzione o approfondimento, anche per chi desidera trascorrere un paio d’ore ascoltando Omero. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardo alla partecipazione o all’organizzazione.

Da ascoltare prima di andare al cinema, per prepararsi; oppure dopo, per approfondire; ma anche se si vogliono passare un paio d'ore assieme a Omero L’Odissea è un poema composto almeno 2.700 anni fa, in una lingua che oggi non parla più nessuno, incentrata su personaggi e luoghi in gran parte poco familiari e quasi sicuramente mai esistiti, e che anticamente veniva trasmessa in un formato progressivamente scomparso in Occidente (la recitazione in versi). Come inizia l’Odissea ha due puntate e mezza: dopo le due in cui la lettura del primo libro viene alternata al commento, nella terza si può ascoltare soltanto la lettura, in maniera ininterrotta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il primo libro dell’Odissea, letto e raccontato da Luca Misculin

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