Prima di Nolan | come il cinema ha raccontato l’Iliade e l’Odissea
Prima di film come Nolan, il cinema ha rappresentato l’Iliade e l’Odissea, adattandone le narrazioni antiche. Le storie di eroi e miti sono state trasmesse oralmente e successivamente sul grande schermo, molto prima delle saghe moderne. Le rappresentazioni cinematografiche hanno reso accessibili queste leggende, spesso con interpretazioni che evidenziavano personaggi armati di spade di bronzo e intense emozioni. Questi adattamenti hanno contribuito a mantenere vivo il racconto delle storie epiche nel tempo.
Molto prima degli Avengers, di Star Wars o delle grandi saghe fantasy, il pubblico mondiale aveva già i suoi miti e i suoi eroi. Erano storie tramandate davanti al fuoco, popolate da personaggi armati solo di spade di bronzo e folgoranti passioni. Da oltre cent’anni il cinema non fa che attingere da questo immenso serbatoio narrativo, dimostrando che l’Iliade e l’Odissea non appartengono alla polvere delle biblioteche, ma rappresentano lo storyboard originale di ogni moderno film d’azione e d’avventura. Questo universo cinematografico ispirato a Omero spazia dai classici del genere peplum fino ai grandi kolossal di Hollywood e ai piccoli film d’autore. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
ODYSSEY di Christopher Nolan... non me la racconta GIUSTA!
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