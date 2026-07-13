Prima di Nolan | come il cinema ha raccontato l’Iliade e l’Odissea

Notizia in breve

Prima di film come Nolan, il cinema ha rappresentato l’Iliade e l’Odissea, adattandone le narrazioni antiche. Le storie di eroi e miti sono state trasmesse oralmente e successivamente sul grande schermo, molto prima delle saghe moderne. Le rappresentazioni cinematografiche hanno reso accessibili queste leggende, spesso con interpretazioni che evidenziavano personaggi armati di spade di bronzo e intense emozioni. Questi adattamenti hanno contribuito a mantenere vivo il racconto delle storie epiche nel tempo.