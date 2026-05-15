Al Salone Del Libro di Torino 2026 il primo libro al mondo dove il lettore interagisce con l’AI | come nasce Parlami di te di Luca D’Aprile

Al Salone del Libro di Torino del 2026 è stato presentato il primo libro al mondo in cui il lettore può interagire con l’intelligenza artificiale. Il volume, intitolato “Parlami di te”, è stato scritto da Luca D’Aprile, editore e coach IF. La pubblicazione rappresenta un esperimento nel campo della narrativa interattiva, consentendo ai lettori di dialogare con un’intelligenza artificiale integrata nel testo. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, creando un nuovo modo di fruire la lettura.

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