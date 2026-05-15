Al Salone Del Libro di Torino 2026 il primo libro al mondo dove il lettore interagisce con l’AI | come nasce Parlami di te di Luca D’Aprile
Al Salone del Libro di Torino del 2026 è stato presentato il primo libro al mondo in cui il lettore può interagire con l’intelligenza artificiale. Il volume, intitolato “Parlami di te”, è stato scritto da Luca D’Aprile, editore e coach IF. La pubblicazione rappresenta un esperimento nel campo della narrativa interattiva, consentendo ai lettori di dialogare con un’intelligenza artificiale integrata nel testo. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, creando un nuovo modo di fruire la lettura.
L’editore e coach IF Luca D’Aprile non deve amare molto il personaggio di mister Fletcher, l’insegnante di batteria interpretato da JK Simmons in Whiplash. Perché Fletcher di “autoconsapevolezza” nel protagonista Newman (Miles Teller) ne genera pochina, anzi invece di portarlo a un “cambiamento” provoca nell’allievo un risentimento personale e un desiderio di furente concorrenzialità che lo trascina in un perenne conflitto. Cattivi maestri, si diceva, anche se per altri contesti culturali. In Parlami di te (Heisenberg editore & compagnia editoriale Aliberti), presentato al Salone del Libro di Torino 2026, di sagome aguzze alla Fletcher non se ne vede nemmeno la lunga ombra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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