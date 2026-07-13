Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che la prima ministra Yulia Svyrydenko si dimetterà. Le sue dimissioni comporteranno la rimozione di tutti gli altri ministri, e dovrebbero essere approvate dal parlamento nei prossimi giorni. Il motivo del rimpasto non è stato comunicato chiaramente, ma Zelensky ha detto che l’Ucraina vuole cambiare approccio su diversi temi di politica estera e interna, fra cui la preparazione agli attacchi russi che ogni inverno colpiscono le infrastrutture energetiche ucraine. Svyrydenko, ex ministra dell’Economia, ha 40 anni ed è in carica da poco meno di un anno, cioè da quando nel luglio del 2025 c’era stato il più grosso rimpasto di governo dall’inizio dell’invasione russa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - La prima ministra dell’Ucraina si dimetterà, in un rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky

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