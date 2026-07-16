Un uomo è stato visto pranzare alla mensa di Opera San Francesco. La scena si è svolta durante l’orario di servizio, con il soggetto seduto a un tavolo mentre mangiava un pasto caldo. Non sono stati segnalati comportamenti particolari o incidenti. La presenza dell’uomo, noto per il suo passato, ha attirato l’attenzione di alcuni presenti, ma nessuna azione è stata intrapresa sul momento.

Qui su Gastronomika passiamo parecchio tempo a chiederci dove mangiare: difficile non fare retorica, ma altrove è più frequente trovare chi si chiede se mangerà. È il mondo di chi non sa che cosa mangiare a pranzo o a cena non perché sia indeciso su quale nuova apertura collaudare, ma perché non ha i soldi per permetterselo. Perché vive per strada, perché ha perso un lavoro, una casa, una famiglia, oppure per una qualunque di quelle evenienze della vita che, finché non capitano a noi, capitano sempre agli altri. Lunedì 13 luglio, nella sede di Opera San Francesco in viale Piave a Milano, eravamo con il musicista Dardust, Cesare Battisti, chef del Ratanà, e fra Marcello Longhi, direttore di OSF, per un sopralluogo in vista degli appuntamenti che, tra ottobre e dicembre, accompagneranno gli ottocento anni dalla morte di san Francesco. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il pranzo di Cesare Battisti alla mensa di Opera San Francesco

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