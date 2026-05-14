Vitiano torna il cammino alla Traccia di San Francesco e alla Croce di San Valentino

A Vitiano, il cammino alla “Traccia” di San Francesco e alla Croce di San Valentino è ripreso dopo una pausa. L’evento si svolge nel rispetto delle modalità tradizionali e coinvolge numerosi partecipanti. La manifestazione si tiene nel territorio e prevede percorsi a piedi che collegano i due punti di riferimento storici. La ripresa delle attività si inserisce in un calendario che prevede appuntamenti periodici dedicati a questa tradizione locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ARezzo, 14 maggio 2026 – Vitiano, torna il cammino alla “Traccia” di San Francesco e alla Croce di San Valentin o. Torna domenica 17 maggio il cammino alla “Traccia” di San Francesco e alla Croce di San Valentino, iniziativa promossa dal Centro Sportivo Vitiano per riscoprire alcuni dei più suggestivi luoghi d’interesse storico, naturalistico e religioso situati sui monti sopra il paese. La partenza è prevista alle ore 10 dal campo sportivo di Vitiano. Il percorso attraverserà l’antico borgo del Fondaccio fino a raggiungere Vitiano Vecchio e il suggestivo castello medievale di Vitiano, oggi località “La Torre”. Tra le tappe più caratteristiche figura anche la cosiddetta “Spada nella Roccia”: un grande masso immerso nel bosco, nel quale è stata infissa una spada che richiama antiche leggende cavalleresche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vitiano, torna il cammino alla “Traccia” di San Francesco e alla Croce di San Valentino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento San Francesco di Paola: presenti alla cerimonia Straface, Occhiuto e De FrancescoSan Francesco di Paola, la Calabria davanti alla sua luce: la presenza dell’assessora Pasqualina Straface e dell’onorevole Luciana De Francesco Nel... Grottaglie, alla Biblioteca San Francesco la presentazione del libro “Dalle sabbie mobili alla LIBERTÀ”Tarantini Time Quotidiano Si terrà domani, venerdì 15 maggio 2026 alle ore 18:30, presso la Biblioteca San Francesco de Geronimo di Grottaglie, la...