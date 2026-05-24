Sorpreso a girovagare di notte nella scuola Cesare Battisti | denunciato un 41enne
Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre, alle 2:58, un sistema di allarme collegato a un istituto di vigilanza privata ha segnalato movimenti sospetti presso una scuola primaria. Un uomo di 41 anni è stato individuato all’interno dell’edificio e successivamente denunciato per aver girovagato senza autorizzazione. La polizia è intervenuta sul posto e ha identificato il soggetto, che si trovava all’interno dell’edificio senza permesso.
LECCE – Erano le 2:58 della scorsa notte quando la centrale operativa dell’istituto di vigilanza privata Alma Roma ha captato una serie di segnalazioni d’allarme provenienti dalla scuola primaria “Cesare Battisti” di via Costa. Al termine delle operazioni, un 41enne già noto alle forze. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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