Sorpreso a girovagare di notte nella scuola Cesare Battisti | denunciato un 41enne

Notizia in breve

Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre, alle 2:58, un sistema di allarme collegato a un istituto di vigilanza privata ha segnalato movimenti sospetti presso una scuola primaria. Un uomo di 41 anni è stato individuato all’interno dell’edificio e successivamente denunciato per aver girovagato senza autorizzazione. La polizia è intervenuta sul posto e ha identificato il soggetto, che si trovava all’interno dell’edificio senza permesso.