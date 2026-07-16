Dopo otto anni, il tribunale di Genova si prepara a emettere la sentenza di primo grado sul crollo del Ponte Morandi. La Procura ha incriminato 59 imputati, di cui due sono deceduti durante il processo. Sono stati ascoltati 67 avvocati e sono stati analizzati i controlli di Autostrade e le spese pubbliche legate alla manutenzione del ponte. La vicenda coinvolge allarmi ignorati e presunti controlli superficiali.

A otto anni dai fatti, il tribunale di Genova si appresta a emettere la sentenza di primo grado per il crollo del Ponte Morandi. Per le 43 vittime del crollo, la Procura di Genova ha incriminato 59 imputati (due sono deceduti durante il dibattimento), assistiti da 67 avvocati. Sotto accusa c’è quella che per anni è stata la linea di comando della concessionaria Autostrade per l’Italia (Aspi, che oggi ha cambiato proprietà e management), fra cui l’ex amministratore delegato Giovanni Castellucci; tecnici di Spea, società incaricata delle manutenzioni, controllata a sua volta dalla stessa Aspi; dirigenti del Ministero delle Infrastrutture, ai quali è contestata l’accusa di non aver vigilato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Ponte Morandi tra allarmi inascoltati, controlli farlocchi di Autostrade e il buco nero dei soldi pubblici: ecco i numeri record del maxiprocesso e l’attesa di una città intera

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