L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia si è scusato per il crollo del ponte Morandi
L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia ha presentato le sue scuse per il crollo del ponte Morandi in una lettera pubblicata su due quotidiani. La comunicazione è arrivata il giorno prima della sentenza di primo grado del processo in cui è coinvolto un imputato. La lettera si concentra sulle responsabilità dell’azienda e sulla condanna dell’incidente. Non sono stati forniti dettagli sulla condanna o sui contenuti specifici della lettera.
In una lettera pubblicata sul Corriere della Sera e sul Secolo XIX, il giorno prima della sentenza di primo grado del processo in cui è imputato un suo predecessore L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia (ASPI) Arrigo Giana ha pubblicato sul Corriere della Sera e sul Secolo XIX una lettera di scuse da parte della società per il crollo del ponte Morandi a Genova, in cui il 14 agosto del 2018 morirono 46 persone. È una lettera molto significativa, perché giovedì ci sarà la sentenza del processo di primo grado in cui il principale imputato è Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di ASPI, e perché finora da ASPI non erano mai arrivate delle scuse in modo così netto. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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