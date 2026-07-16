Il piano di Regione per fermare lo spopolamento in Val Brembana | dall’ex colonia Selmo al rilancio del Monte Alben

La regione ha stanziato oltre 6,1 milioni di euro per interventi in Val Brembana, puntando a contrastare lo spopolamento. I fondi copriranno progetti di riqualificazione, servizi e sviluppo territoriale. Tra le iniziative previste, il recupero dell’ex colonia Selmo e il rilancio del Monte Alben. Le risorse sono state assegnate tramite un piano specifico volto a favorire la ripresa della zona.

Più di 6,1 milioni di euro destinati alla Val Brembana per finanziare interventi di riqualificazione, servizi e sviluppo del territorio. Le risorse fanno parte della strategia regionale “Agenda del controesodo”, che coinvolge l’Area Interna Valle Brembana e Valtellina di Morbegno con un investimento complessivo di 15,2 milioni di euro per 17 progetti rivolti a contrastare lo spopolamento e rafforzare le comunità montane. Mercoledì il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori hanno fatto tappa in valle nell’ambito del tour “Lombardia Autentica”, visitando alcuni dei principali interventi previsti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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