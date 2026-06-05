Alto Medio Sannio | via libera al piano per fermare lo spopolamento

Notizia in breve

Il piano per fermare lo spopolamento nell'Alto Medio Sannio è stato approvato. Sono previsti interventi concreti in 33 comuni per migliorare i servizi essenziali. Si parla di investimenti in infrastrutture, sanità, scuola e trasporti. Le autorità hanno annunciato sostegni specifici per famiglie e giovani. Non sono stati ancora dettagliati i tempi di attuazione. La decisione riguarda l’intera area, con l’obiettivo di favorire la permanenza e l’attrazione di residenti.