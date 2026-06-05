Alto Medio Sannio | via libera al piano per fermare lo spopolamento
Il piano per fermare lo spopolamento nell'Alto Medio Sannio è stato approvato. Sono previsti interventi concreti in 33 comuni per migliorare i servizi essenziali. Si parla di investimenti in infrastrutture, sanità, scuola e trasporti. Le autorità hanno annunciato sostegni specifici per famiglie e giovani. Non sono stati ancora dettagliati i tempi di attuazione. La decisione riguarda l’intera area, con l’obiettivo di favorire la permanenza e l’attrazione di residenti.
Quali interventi concreti verranno attuati nei 33 comuni coinvolti?. Come cambieranno i servizi essenziali per le famiglie e i giovani?. Chi gestirà operativamente le risorse stanziate dal piano Fesr-Fse+?. Quali opportunità occupazionali specifiche verranno create per invertire il declino?.? In Breve Piano coinvolge 33 comuni tra le province di Campobasso e Isernia. Agnone funge da comune capofila per l'area interna. Popolazione residente calata oltre il 28% negli ultimi trent'anni. Programmazione basata sui fondi Molise Fesr-Fse+ 2021-2027. La strategia territoriale dell’Alto Medio Sannio riceve il via libera ufficiale dalla Giunta regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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La Strategia interessa 33 comuni tra le province di Isernia e Campobasso... #news #notizie #molise #regione #altomediosannio #strategiaterritoriale facebook
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