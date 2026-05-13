Traynante | 5 anni di impegno per fermare lo spopolamento a Troina

Da cinque anni, un’associazione locale lavora per contrastare lo spopolamento di Troina, una comunità che ha visto diminuire la propria popolazione nel tempo. La discussione si concentra su come l’associazionismo culturale possa contribuire a questa sfida e sui cambiamenti nel modo in cui si impegna la politica rispetto agli anni Settanta. Sono queste le principali tematiche affrontate nel tentativo di trovare soluzioni pratiche al problema demografico.

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? Punti chiave Come può l'associazionismo culturale contrastare il calo demografico a Troina?. Perché l'impegno politico degli anni '70 è cambiato radicalmente oggi?. Cosa prevede l'articolo 24 della nuova Carta dei valori di Traynante?. Quali conseguenze comporta la riduzione del 10% dei giovani nel territorio?.? In Breve Partecipazione di Salvuccio Siciliano, Silvestro Livolsi, Silvio Rotondo, Cristiana Longo, Stefania Bottitta e Luigi Sambuco.. Incidenza fascia 14-34 anni scesa dal 33 al 23 per cento per calo demografico.. Confronto generazionale tra l'attivismo politico degli anni '70 e l'associazionismo culturale odierno.. Evento concluso il 13 maggio 2026 con concerto dei Fuoriprogramma al centro Peppino Impastato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Traynante: 5 anni di impegno per fermare lo spopolamento a Troina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nuova scuola a Villa di Chiavenna: 1 milione per fermare lo spopolamentoL’inaugurazione della scuola Giovanni Bertacchi a Villa di Chiavenna, avvenuta lunedì con la presenza del ministro Valditara, segna un punto di... Nuoro: bilancio 2026-2028 per fermare lo spopolamentoL’Assemblea dei Sindaci della provincia di Nuoro ha sancito un momento decisivo per il futuro del territorio con l’approvazione del Documento Unico... Argomenti più discussi: Traynante compie cinque anni: una maratona di eventi per celebrare l’associazionismo a Troina; Cinque anni di Traynante, compleanno e bilancio per l’associazione troinese; Cinque anni di Traynante: a Troina un convegno sull'associazionismo giovanile e una serata di musica.