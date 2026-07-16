Il Partito Democratico ha chiesto di accelerare i lavori di ristrutturazione nelle scuole di Capodarco, evidenziando ritardi che causano disagio. La questione riguarda principalmente gli edifici scolastici, che presentano criticità non risolte da tempo. La richiesta arriva dopo ripetute segnalazioni di problemi strutturali e di sicurezza. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di intervento o sulle responsabilità, ma la richiesta di interventi tempestivi è stata ribadita più volte.

È una situazione di disagio e di criticità più e più volte segnalata, quella che riguarda gli edifici scolastici di Capodarco, e sulla quale il consigliere comunale Fabrizio Girotti (Pd) ha presentato un’articolata interrogazione per chiedere interventi urgenti, conoscere direttamente dagli amministratori se ci sono interventi programmati e in che tempi e il perché non si sia mai intervenuti nonostante le reiterate segnalazioni, nemmeno nella sostituzione degli infissi della scuola secondaria (intervento annunciato entro settembre 2025 ma rimasto lettera morta). Altra domanda è in che tempi gli alunni della primaria e della materna potranno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Pd incalza: "Basta ritardi sui lavori nelle scuole"

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