Il Pd incalza sugli asili nido | Ritardi clamorosi ormai è emergenza Totale incertezza per famiglie e operatori

Il Partito democratico denuncia ritardi clamorosi nella gestione degli asili nido comunali, con nessuna certezza per le famiglie a pochi mesi dall’inizio dell’anno scolastico. Nonostante le promesse delle autorità locali, a giugno i genitori non sanno ancora quale struttura frequenteranno i loro figli a settembre. La situazione è definita un’emergenza, con un quadro di totale incertezza per operatori e utenti.

Il Partito democratico torna a denunciare ritardi sugli asili nido comunali tanto che “nonostante le promesse del sindaco e della sua giunta di soli pochi giorni fa, siamo arrivati ormai a giugno e nessun genitore sa in quale nido comunale andrà il proprio bambino il primo settembre, quando potrà. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Welfare e lavoro sugli asili nido, il Pd rivendica i risultati raggiuntiIl Partito Democratico della Città metropolitana annuncia di aver ottenuto risultati significativi nel settore dei servizi sociali, in particolare...

Polemica sugli asili nido. Il Comune rassicura le famiglie: "Le ore non saranno tagliate"Nelle ultime settimane si è aperta una discussione riguardo alla riduzione delle ore negli asili nido comunali.

Argomenti più discussi: Il Pd incalza Comanducci: Arezzo Sport Hub, più che un progetto è un film di fantascienza; In consiglio il punto sul Pnrr: Su 30 opere 4 quelle in ritardo e solo una coi fondi a rischio; Taser, il Csa incalza i consiglieri: Subito nella dotazione dei ghisa.

Mercato coperto e Orfeo Serafini a Porto Sant'Elpidio: il Pd incalza il sindaco Ciarpella sui ritardiPORTO SANT'ELPIDIO Ritardi e varianti, la città è ostaggio. Il Pd incalza sui cantieri, Ciarpella replica: Errori ereditati. Ma i dem rispediscono al mittente le accuse. Si accende lo scontro ... corriereadriatico.it