Caldo intenso e fatica sul lavoro la Cgil incalza la Regione | Basta ritardi la delibera serve ora

La Cgil chiede alla Regione di approvare subito la delibera per tutelare chi lavora all’aperto, in risposta all’ondata di calore intenso che sta investendo la Romagna. L’associazione sindacale evidenzia i ritardi e sottolinea la necessità di intervenire immediatamente per proteggere i lavoratori esposti alle alte temperature. La richiesta viene avanzata in un momento in cui le temperature elevano il rischio di problemi legati al caldo.

L'ondata di calore che sta investendo con prepotenza il territorio romagnolo riaccende i riflettori su una questione di vitale importanza: la protezione di chi opera quotidianamente all’aperto. Cantieri edili, campi agricoli e poli logistici sono oggi i fronti caldi di un’emergenza climatica che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Caldo intenso la prossima settimana reddit

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