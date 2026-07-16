Nel parco è stato installato un pozzo artesiano, un intervento visibile e concreto nel cuore dell’area. La presenza di questa nuova fonte d’acqua si inserisce in un quadro più ampio di decisioni urbanistiche, influenzate anche dalla vicinanza all’aeroporto. La realizzazione del pozzo rappresenta un elemento tangibile tra le diverse scelte di sviluppo e gestione del territorio.

Non solo un pozzo. Ma un segnale concreto in un’area dove ogni scelta urbanistica viene letta anche alla luce del futuro dell’aeroporto. Proprio mentre Lupus in Fabula, Unimar, Fiab-ForBici Fano e Pro Natura Marche chiedono studi di fattibilità, un piano industriale e una valutazione costi-benefici sull’ipotesi di collegamenti aerei con Roma, oltre a chiarimenti sulla pista asfaltata e sui terreni comunali presenti nell’area aeroportuale, la giunta approva un investimento da 60mila euro per garantire acqua stabile al Parco urbano Luciano Polverari. Un intervento tecnico, certo, ma che nei fatti rafforza la funzione verde dell’area tra il Vallato e l’aeroporto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Parco ora mette radici con un pozzo artesiano

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