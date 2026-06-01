Un pozzo artesiano per irrigare alberi e aiuole | ecco il nuovo piano green del Policlinico di Bari

È stato installato un pozzo artesiano presso il Policlinico di Bari, destinato all’irrigazione di alberi e aiuole lungo il muro perimetrale dell’ospedale. L’acqua prelevata dalla falda viene utilizzata per le piante, in un intervento che mira alla riqualificazione degli spazi esterni e al miglioramento ambientale dell’area. Il progetto si inserisce in un piano di iniziative green promosse dall’istituto.

L’acqua prelevata dalla falda viene utilizzata per irrigare alberi e arbusti collocati lungo il muro perimetrale dell’ospedale, contribuendo alla riqualificazione e al miglioramento ambientale degli spazi esterni. Il Policlinico di Bari, per affrontare le sfide del cambiamento climatico, ha. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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