A Bergamo, nel quartiere di Redona, è stato installato un nuovo pozzo nel parco Turani per alimentare il laghetto e l’area fitness. La riqualificazione del parco include anche il divieto di utilizzare acqua potabile e l’aggiunta di nuove attrezzature sportive all’aperto. Il progetto di restyling mira a migliorare gli spazi pubblici e a promuovere attività all’aperto nella zona.

IL RESTYLING. Prosegue la riqualificazione del parco nel quartiere di Redona: stop all’uso di acqua potabile e nuove attrezzature sportive all’aperto. Proseguono gli interventi di riqualificazione del parco Turani di Redona, a Bergamo, con nuovi investimenti dedicati alla sostenibilità ambientale e allo sport all’aria aperta. Le novità sono state presentate dal Comune di Bergamo dagli assessori Oriana Ruzzini e Marcella Messina insieme ai tecnici comunali. Tra gli interventi principali c’è la realizzazione di un pozzo artesiano profondo circa 60 metri che servirà ad alimentare il laghetto del parco senza utilizzare acqua potabile. L’obiettivo è ridurre gli sprechi idrici e favorire una gestione più sostenibile delle risorse naturali.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Temi più discussi: Redona, parco Turani: recupero idrico e sostenibilità al centro della riqualificazione; Bergamo, al parco Turani nuovo pozzo per alimentare il laghetto e area fitness; Redona: il Parco Turani diventa un modello di transizione ecologica e sport per tutti; Prosegue la riqualificazione del Parco Turani a Bergamo: dal pozzo artesiano all'area fitness.

Prosegue la riqualificazione del parco nel quartiere di Redona: stop all’uso di acqua potabile e nuove attrezzature sportive all’aperto. x.com

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