Gli editori italiani di giornali hanno espresso soddisfazione per la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha confermato l'importanza di garantire un'equa remunerazione per i contenuti pubblicati online. La sentenza riconosce il diritto delle testate giornalistiche a ricevere compensi adeguati per l'uso dei loro materiali su piattaforme digitali. La decisione rappresenta un passo importante nelle questioni legate ai diritti d'autore nel settore dell'informazione online.

“La decisione della Corte di Giustizia europea conferma la validità del percorso intrapreso dall’Italia per tutelare l’informazione professionale nell’ecosistema digitale” ha dichiarato il Presidente della FIEG, Andrea Riffeser Monti. “Viene riconosciuto un principio essenziale, per il quale ci battiamo da anni: i contenuti editoriali hanno un valore economico e democratico che non può essere ignorato né utilizzato senza un’equa remunerazione”. “Si tratta di una pronuncia che rafforza il ruolo dell’informazione di qualità e degli investimenti sostenuti quotidianamente dagli editori per garantire ai cittadini un’informazione affidabile, pluralista e professionale”, ha aggiunto il Presidente FIEG.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Equa remunerazione contenuti online, il plauso della Fieg: "Soddisfazione per la conferma della Corte di Giustizia Ue"

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