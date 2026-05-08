Energia, innovazione e transizione energetica al centro del panel organizzato ieri, nel Salone dei Cinquecento, nell’ambito dell’iniziativa "Energia Europa. Strategie, visioni e nuove rotte per un’Unione coesa e sicura", promossa da Qn - Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno e cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del progetto Cohesion Challenge. A prendere la parola, intervistati da Piero Fachin, condirettore di Qn, e da Cristina Privitera, vicedirettrice de La Nazione, sono stati Davide Tabarelli, presidente di Ne - Nomisma Energia; Alberto Irace, amministratore delegato di Plures e Cristian Fabbri, presidente esecutivo del Gruppo Hera.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le proposte delle aziende Plures punta sulle famiglie: "Utile il micro risparmio. E transizione sostenibile"

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