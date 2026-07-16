Un nuovo modello di MoonSwatch celebra lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11. L'Omega Speedmaster, indossato il 21 luglio 1969 durante la prima passeggiata spaziale, è noto come l'orologio che ha accompagnato l'uomo sulla Luna. Questo modello è considerato tra i più importanti mai realizzati, rappresentando un simbolo dell'esplorazione spaziale e della storia dell'astronautica.

Ci sono orologi che raccontano il tempo e altri che raccontano la storia. L' Omega Speedmaster appartiene alla seconda categoria, è l' orologio che il 21 luglio 1969 ha accompagnato l'uomo sulla Luna, diventando uno dei simboli più riconoscibili dell'esplorazione spaziale. Da quella leggenda, negli ultimi anni, è nato anche il fenomeno MoonSwatch, la collaborazione tra OMEGA e Swatch capace di trasformare un'icona dell'orologeria in un oggetto di culto accessibile, alimentando code davanti alle boutique e un mercato del collezionismo sempre più vivace. A oltre mezzo secolo dallo sbarco dell'Apollo 11, Swatch torna su quella pagina di storia con MISSION TO THE MOON 1969, una nuova edizione limitata che va oltre il semplice esercizio nostalgico per concentrarsi sul valore simbolico dei dettagli. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il nuovo MoonSwatch che celebra lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11 è probabilmente il più importante mai realizzato

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Omega x Swatch MoonSwatch Snoopy Mission to the Moonphase : Fase da Lua e Cronógrafo explicados

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