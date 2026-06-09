L'astronauta italiano Luca Parmitano fa parte dell'equipaggio della missione Artemis III della Nasa, che mira a riportare gli esseri umani sulla Luna. La missione rappresenta il primo tentativo di sbarco lunare con equipaggio dal programma Apollo e si prevede che aprirà la strada a future missioni di esplorazione del satellite. Parmitano sarà uno dei componenti principali di questa operazione, che si svolgerà nelle prossime settimane.

NEW YORK – L’astronauta Luca Parmitano è nell’equipaggio della missione Artemis III della Nasa, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la Nasa. Luca Parmitano avrà il ruolo di pilota, unico astronauta non americano a far parte dell’equipaggio. Al comando c’è Randy Bresnik, con un addestramento da pilota come Parmitano. Specialisti di missione sono Frank Rubio, un altro veterano della Nasa e Andre Douglas, che era stato assegnato come riserva nella missione Artemis II. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Nasa: Parmitano nella missione Artemis III. Che aprirà la strada al nuovo sbarco sulla Luna

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LUCA PARMITANO nell'equipaggio della missione Artemis 3: litaliano aprirà la strada per la LUNA

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