Recentemente sono stati desecretati alcuni file che riguardano gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati. Tra i documenti ci sono immagini di un astronauta che osserva una sorgente luminosa durante la missione Apollo 11 e fotografie di un oggetto che effettua numerose virate di 90 gradi a grande velocità. Altri file mostrano un’illuminazione intensa sopra i cieli del Kazakistan, accompagnata da movimenti rotatori.

Sono solo alcuni dei dettagli contenuti in una nuova serie di documenti sugli ufo che il Pentagono ha iniziato a pubblicare nelle scorse ore. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sta lavorando alla declassificazione dei documenti da anni, ma il presidente Donald Trump ha riportato l’attenzione sull’argomento. (PENTAGONO FOTO) – Notizie.com “Mentre le precedenti amministrazioni non sono state trasparenti, con questi nuovi documenti e video le persone possono decidere da sole: ‘Che diavolo sta accadendo, divertitevi!”, ha scritto Trump venerdì in un post su Truth Social.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Cosa c’è davvero nei file desecretati sugli Ufo? Dalle virate a 90 gradi ai misteri dell’Apollo 11: i dettagli mai visti

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UFO e Governi: Silenzio, Segreti e Misteri | Documentario doppiato in italiano

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