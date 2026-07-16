Tadej Pogacar ha risposto ai fischi e agli insulti ricevuti durante il Tour de France, affermando che tali comportamenti alimentano solo tensioni. Il ciclista, precedentemente molto apprezzato, ha evidenziato come il numero di fischi sia in crescita. Non sono stati forniti dettagli su eventuali motivi specifici delle contestazioni. La sua replica si concentra sulla percezione che le provocazioni non abbiano effetti positivi e possano invece accentuare le tensioni tra pubblico e atleti.

Per anni è stato il campione ammirato da tutti. Ora, però, anche Tadej Pogacar deve fare i conti con i fischi del pubblico del Tour de France. I “buu” rivolti allo sloveno si sono fatti sempre più evidenti durante questa edizione della Grande Boucle, fino all’episodio di Le Lioran, dove il leader della UAE Emirates-XRG è stato contestato dopo l’ennesima dimostrazione di forza. Secondo alcune ricostruzioni, il malumore era già emerso dopo la tappa di Barcellona, quando Pogacar aveva festeggiato con un irridente paso doble insieme a Isaac Del Toro. A Le Lioran, invece, ad alimentare le proteste sarebbe stato il modo in cui ha raggiunto e staccato Richard Carapaz, senza aspettarlo per affrontare insieme la discesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Il numero di chi mi fischia e insulta è in aumento, sappiano che mettono solo benzina sul fuoco”: Pogacar replica ai “buu” al Tour de France

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