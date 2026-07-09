Ordine d’arrivo Tour de France 2026 sesta tappa | Pogacar annichilisce i rivali sul Tourmalet e mette le mani sul Tour
Tadej Pogacar ha vinto la sesta tappa del Tour de France 2026, da Pau a Gavarnie-Gèdre, di 186,2 chilometri. Sul Tourmalet, ha attaccato e staccato i rivali, arrivando con ampio margine. Nessuno è riuscito a seguirlo durante la salita. Con questa vittoria, si prende anche la maglia gialla, consolidando il suo vantaggio in classifica generale. La gara si è conclusa senza resistenza da parte degli altri favoriti.
L’atteso duello tra i titani del ciclismo internazionale si è trasformato in un clamoroso monologo senza alcuna storia. Tadej Pogacar domina la sesta tappa del Tour de France, Pau-Gavarnie-Gèdre di 186,2 chilometri e ribadisce ancora una volta di essere il più forte del mondo per distacco. Lo sloveno attacca a poco più di quaranta chilometri dalla conclusione insieme a Del Toro, stacca il compagno di squadra dopo pochi metri e crea il vuoto. Il fuoriclasse della UAE Team Emirates-XRG rifila 2’38” al danese Jonas Vingegaard che non riesce a resistergli anche quando sceglie di seguire il proprio passo e non di adattarsi al ritmo del rivale.... 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
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