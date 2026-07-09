Ordine d’arrivo Tour de France 2026 sesta tappa | Pogacar annichilisce i rivali sul Tourmalet e mette le mani sul Tour

Notizia in breve

Tadej Pogacar ha vinto la sesta tappa del Tour de France 2026, da Pau a Gavarnie-Gèdre, di 186,2 chilometri. Sul Tourmalet, ha attaccato e staccato i rivali, arrivando con ampio margine. Nessuno è riuscito a seguirlo durante la salita. Con questa vittoria, si prende anche la maglia gialla, consolidando il suo vantaggio in classifica generale. La gara si è conclusa senza resistenza da parte degli altri favoriti.