il napoli sul mercato per ringiovanire la rosa

Il club sta cercando di ridurre l’età media della squadra attraverso interventi sul mercato. La dirigenza sta valutando diverse operazioni per portare giocatori più giovani in rosa, con l’obiettivo di rafforzare la squadra a lungo termine. Le trattative coinvolgono vari profili e si concentrano su acquisizioni che possano contribuire a questa strategia di ringiovanimento. La società sta monitorando diverse opzioni in vista delle prossime sessioni di mercato.

Il Napoli di De Laurentiis è già al lavoro sul mercato con obiettivo principale ringiovanire la rosa in vista della prossima stagione. Come riporta sull’edizione odierna il quotidiano Il Mattino, il Napoli guarda avanti e continua a muoversi con decisione sul mercato internazionale dei giovani talenti. La linea tracciata dal club è chiara: investire su profili futuribili ma già pronti ad accendere entusiasmo e prospettive. Restano infatti vivi i contatti con Exequiel Zeballos del Boca Juniors, esterno offensivo considerato dagli uomini mercato azzurri uno dei prospetti più interessanti del panorama sudamericano. Il talento argentino piace per qualità tecniche, imprevedibilità e margini di crescita, caratteristiche che il Napoli ritiene perfette per il progetto del futuro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Rivoluzione Napoli per la prossima stagione

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