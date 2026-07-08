Corriere dello Sport | Napoli via allo sfoltimento della rosa | 25 cessioni per sbloccare il mercato

Da napolipiu.com 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli sta pianificando di cedere 25 giocatori per ridurre la rosa attuale, che conta 47 calciatori dopo il ritorno di molti in prestito. L'obiettivo è sbloccare il mercato e facilitare le operazioni di acquisto. Prima di puntare sui nuovi acquisti, la società si concentrerà sulle uscite, che rappresentano il primo passo di una riorganizzazione interna. La lista delle cessioni è in fase di definizione.

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Il Napoli prepara una profonda rivoluzione sul fronte delle uscite. Prima di pensare ai nuovi acquisti, il club azzurro dovrà ridurre una rosa arrivata a 47 calciatori dopo il rientro dei numerosi giocatori dai prestiti. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, è questa la linea tracciata da Aurelio De Laurentiis, che ha ribadito come la priorità assoluta sia quella di piazzare almeno 25 calciatori prima di intervenire sul mercato in entrata. Tra i nomi destinati a lasciare il club figura Vanja Milinkovic-Savic. Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il portiere serbo rappresenta uno dei casi più significativi della sessione estiva, considerando l’investimento sostenuto dal Napoli appena un anno fa e il ruolo da titolare ricoperto nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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