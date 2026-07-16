Il Napoli a Dimaro | ecco come assistere ad allenamenti ed eventi

Il Napoli è arrivato a Dimaro, dove svolgerà la preparazione estiva. La squadra si allenerà sul campo e parteciperà a eventi aperti al pubblico. La presenza dei tifosi sarà possibile durante le sessioni di allenamento e alcuni incontri programmati. La struttura ospiterà anche attività collaterali, come incontri con i giocatori e sessioni di autografi. L'accesso sarà regolamentato e soggetto alle disposizioni organizzative e di sicurezza.

Tempo di lettura: 5 minuti È ormai alle ultime battute il conto alla rovescia che si chiuderà domani mattina, venerdì 17 luglio, con l’arrivo a Dimaro Folgarida di squadra, staff tecnico e dirigenti del Napoli, con il neoallenatore Massimiliano Allegri e il Presidente Aurelio De Laurentiis, per il primo pranzo allo Sport Hotel Rosatti, a conclusione del trasferimento da Napoli. Nel pomeriggio alle 18.00 la squadra svolgerà il primo allenamento del ritiro per poi proseguire al ritmo di due al giorno, escluse le giornate dove sono a calendario le amichevoli con Arezzo (mercoledì 22) e Carrarese (domenica 26). Ecco come assistere agli allenamenti e agli eventi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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