Napoli il programma completo di Dimaro 2026 | allenamenti orari amichevoli ed eventi

Dal 17 al 27 luglio, la squadra di calcio si allenerà a Dimaro per undici giorni. Le sessioni di allenamento e le amichevoli si svolgeranno allo Stadio Comunale. Il programma include sessioni di preparazione atletica e tattica, con tutte le attività che si svolgeranno nello stesso impianto. La squadra napoletana sarà presente per l’intera durata, con eventi e partite amichevoli previste nel corso del periodo.

Massimiliano Allegri porta gli azzurri a Dimaro dal 17 al 27 luglio per undici giorni di preparazione atletica e tattica. Lo Stadio Comunale ospiterà tutte le sedute d’allenamento e le amichevoli della squadra napoletana. Napoli a Dimaro: il debutto di Allegri il 21 luglio. La presentazione dello staff tecnico di Massimiliano Allegri è fissata per martedì 21 luglio alle 21:00. Questo appuntamento segna il primo contatto ufficiale tra il nuovo allenatore e l’ambiente di Dimaro. Gli azzurri inizieranno il ritiro venerdì 17 luglio con arrivo in mattinata e primo allenamento alle 18:00. Il calendario prevede doppi allenamenti giornalieri fino alla fine della preparazione, con sessioni mattutive alle 10:30 e pomeridiane alle 18:00. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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